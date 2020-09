A Sant’Agata dei Goti stravince Mastella: bene Fratelli d’Italia, male il Pd (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di gran lunga ‘Noi Campani’ (1600 voti) la prima lista a Sant’Agata dei Goti per le regionali 2020. Un successo annunciato, considerata la presenza di una candidata locale forte come Giovanna Razzano. male, invece, il Partito Democratico (466) di Carmine Valentino che esce addirittura dal podio, superato anche da Fratelli d’Italia (836) e De Luca Presidente (480). L'articolo A Sant’Agata dei Goti stravince Mastella: bene Fratelli d’Italia, male il Pd proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di gran lunga ‘Noi Campani’ (1600 voti) la prima lista a Sant’Agata deiper le regionali 2020. Un successo annunciato, considerata la presenza di una candidata locale forte come Giovanna Razzano., invece, il Partito Democratico (466) di Carmine Valentino che esce addirittura dal podio, superato anche dad’Italia (836) e De Luca Presidente (480). L'articolo A Sant’Agata deid’Italia,il Pd proviene da Anteprima24.it.

