"A Roma la nuova sede Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica". Raggi scrive a Conte (Di martedì 22 settembre 2020) La sindaca Virginia Raggi scrive al Presidente del Consiglio Giuseppe per candidare Roma come sede della nuova Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica e per fronteggiare le crisi sanitarie. "Roma Capitale, sede di strutture sanitarie di livello assoluto e di Università di fama riconosciuta, rappresenta la candidata ideale per ospitare la nuova sede della Agenzia Europea", si legge nella lettera indirizzata a Palazzo Chigi. Raggi dunque chiede che Roma "venga individuata quale sede per ospitare l'istituenda Agenzia".

