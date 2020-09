A Napoli slitta l’apertura delle scuole: ecco il motivo (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le scuole, sedi di seggio elettorale per le elezioni in Campania, potrebbero aprire lunedì 28 e non il 24. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, come riporta l’Ansa, nel pomeriggio di oggi avrà un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dirigenti scolastici. All’origine del possibile slittamento le difficoltà della Asl a effettuare in appena 24 ore le sanificazioni di tutti i plessi interessati dalle elezioni. “Nelle scuole sede di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini – ha detto de Magistris – e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le, sedi di seggio elettorale per le elezioni in Campania, potrebbero aprire lunedì 28 e non il 24. Il sindaco diLuigi de Magistris, come riporta l’Ansa, nel pomeriggio di oggi avrà un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dirigenti scolastici. All’origine del possibilemento le difficoltà della Asl a effettuare in appena 24 ore le sanificazioni di tutti i plessi interessati dalle elezioni. “Nellesede di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini – ha detto de Magistris – e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la ...

ArmandoTerminio : Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dir… - Testament73 : Scuola: a Napoli per sedi seggi forse slitta apertura - Campania - - infoitsport : LIVE TMW - Roma-Milik e Juve-Dzeko, slitta il via libera: turbolenze con il Napoli - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Momentaneamente bloccata la trattativa per il passaggio di #Milik alla Roma. Servono ALCUNI GIORNI per risolvere le ulti… - davideinno85 : RT @NonSoloJuve: ??”Momentaneamente bloccata la trattativa per il passaggio di #Milik alla Roma. Servono ALCUNI GIORNI per risolvere le ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli slitta Scuola: a Napoli per sedi seggi forse slitta apertura Agenzia ANSA Scuola, rinviata la riapertura negli istituti utilizzati come seggi elettorali: si attende solo l'ufficialità

Non c'è pace per la riapertura delle scuole. Per ragioni di sicurezza anti Covid e per dare il tempo di effettuare le bonifiche, la riapertura degli istituti scolastici napoletani potrebbe slittare ...

Napoli. L’apertura delle scuole potrebbe slittare: poco tempo per le sanificazioni

La difficoltà di effettuare la sinificazione dei locali in poche ore potrebbe far slittare il ritorno nelle scuole. Nel capoluogo, i plessi scolastici che sono sede di seggio elettorale potrebbero apr ...

Non c'è pace per la riapertura delle scuole. Per ragioni di sicurezza anti Covid e per dare il tempo di effettuare le bonifiche, la riapertura degli istituti scolastici napoletani potrebbe slittare ...La difficoltà di effettuare la sinificazione dei locali in poche ore potrebbe far slittare il ritorno nelle scuole. Nel capoluogo, i plessi scolastici che sono sede di seggio elettorale potrebbero apr ...