A Lesina l'unico candidato sindaco (leghista) perde contro nessuno (Di martedì 22 settembre 2020) «Abbiamo già vinto». Anzi no. A Lesina è andata in scena l'elezione del nuovo sindaco, con un risultato paradossale. Alla corsa alla poltrona di primo cittadino del comune del Gargano, in provincia di Foggia, si era iscritto un solo candidato: il leghista Primiano Di Mauro. Nessun avversario, nessun contendente. Insomma, una vittoria che sembrava essere scontata. Ma non avevano fatto i conti con l'astensionismo. Il mancato raggiungimento del quorum, infatti, ha reso nulla questa tornata elettorale (che, a questo punto, dovrebbe ripetersi in primavera), costringendo il vincitore designato a non poter cantar vittoria. LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi bocciata nella 'sua' Cascina Una doccia fredda per una manciata di voti. Il Comune, dunque, ora dovrebbe essere ...

