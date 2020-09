A Lesina la Lega riesce a perdere da sola (Di martedì 22 settembre 2020) Un solo candidato sindaco che però non è riuscito a farsi eleggere dai suoi concittadini. È quanto accaduto a Lesina, in provincia di Foggia, dove Primiano Leonardo Di Mauro della civica “Lesina Azzurra” per 58 schede non indosserà la fascia tricolore. Alle Comunali non e’ stato raggiunto il quorum: ai seggi si è recato il 49 per cento degli aventi diritto. Alle urne si tornerà nella primavera prossima. Lo scorso 23 agosto, a Foggia, all’indomani della presentazione delle liste Matteo Salvini aveva già festeggiato quello che da Lesina sarebbe stato il primo sindaco leghista. “Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale”. Racconta il Fatto che il “mentore” di Primiano Leonardo Di Mauro è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un solo candidato sindaco che però non è riuscito a farsi eleggere dai suoi concittadini. È quanto accaduto a, in provincia di Foggia, dove Primiano Leonardo Di Mauro della civica “Azzurra” per 58 schede non indosserà la fascia tricolore. Alle Comunali non e’ stato raggiunto il quorum: ai seggi si è recato il 49 per cento degli aventi diritto. Alle urne si tornerà nella primavera prossima. Lo scorso 23 agosto, a Foggia, all’indomani della presentazione delle liste Matteo Salvini aveva già festeggiato quello che dasarebbe stato il primo sindaco leghista. “Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale”. Racconta il Fatto che il “mentore” di Primiano Leonardo Di Mauro è ...

