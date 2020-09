“22 settembre”: il nuovo singolo di Ultimo (Di martedì 22 settembre 2020) Disponibile da oggi, martedì 22 settembre Ultimo torna con il nuovo singolo “22 settembre”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, martedì 22 settembre 2020. Dopo un 2019 da protagonista (artista più ascoltato su Spotify a Apple Music e “Colpa delle favole” album più venduto dell’anno) l’artista mette la firma su questo difficile 2020. Lo fa con “22 settembre”, un brano colmo di speranza che dà un chiaro appuntamento al quale nessuno di noi può rinunciare: quello con le proprie emozioni. “22 settembre” apre un nuovo capitolo della carriera dell’artista. Nasce, infatti, Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 settembre 2020) Disponibile da oggi, martedì 22 settembretorna con il“22 settembre”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, martedì 22 settembre 2020. Dopo un 2019 da protagonista (artista più ascoltato su Spotify a Apple Music e “Colpa delle favole” album più venduto dell’anno) l’artista mette la firma su questo difficile 2020. Lo fa con “22 settembre”, un brano colmo di speranza che dà un chiaro appuntamento al quale nessuno di noi può rinunciare: quello con le proprie emozioni. “22 settembre” apre uncapitolo della carriera dell’artista. Nasce, infatti,Records, etichetta discografica indipendente che ...

