22 settembre: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia con i dati della Protezione Civile (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo i 1350 casi e 17 decessi di ieri i dati aggiornati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute per il 22 settembre: articolo in aggiornamento La ripartizione dei nuovi contagi nelle regioni: in Basilicata oggi 14 casi su 577 tamponi: i positivi riguardano 6 persone residenti a Matera, 5 a Pisticci, una a Pescopagano, una a Banzi e un'altra ancora a Venosa. Salgono a 11 i ricoveri: 4 nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza, 6 nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie di Matera, dove una persona si trova nel reparto di terapia intensiva.

