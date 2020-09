Zucchero e Vasco Rossi tra i volti della mostra The People I Like di Giovanni Gastel al MAXXI di Roma | info e biglietti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sta per partire il viaggio lungo ifotografica Thedi. Il fotografo ha catturato 200 ritratti da esporre presso ildi, in via Guido Reni, in prima assoluta sotto la supervisione di Uberto Frigerio. Lo stessodefinisce quegli scatti un “ritratto dell’anima” e spiega che queiraccontano il suo mondo, gli hanno insegnato qualcosa fino a toccargli l’anima – appunto – che “non segue alcuno schema definito”, essendo un’entità indipendente. Il risultato è un progetto in cui viene fuori l’autenticità degli sguardi e dei sorrisi. I duecento ritratti ...

viaggioneilibri : @mary_alw indie sopratutto (calcutta, Fulminacci, Margherita Vicario etc.), poi pop e infine cantanti e band varie… - viaggioneilibri : @ansiosaecreTina Di Fulminacci tutto, sono poche canzoni Basta così - Elisa, Giuliano Sangiorgi Luce - Elisa 'Occ… - franciscachicca : #taleequaleshow Luca Ward questa settimana Zucchero, la prossima Ligabue, la prossima ancora gli daranno Vasco Ros… - DaniaFalzolgher : RT @vascorossi: Un estratto dellla canzone Crêuza de mä nella nuova versione con: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Gi… - AlamariMusicali : Musicisti si apprestavano a salire su palco, pronti ad affrontare repertorio cover #Zucchero #Vasco #Stadio e altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero Vasco

OptiMagazine

Molti pensano che la musica debba essere ascoltata solo in viaggio o nei momenti di puro relax. Non è così. Anzitutto ognuno “chi sceglie da sé fa per tre”. E con questo intendiamo dire che chiunque d ...Trasporto d'urgenza in ospedale per Claudio Golinelli, il bassista di Vasco Rossi che i fan del rocker chiamano affettuosamente "il Gallo. Il musicista, come spiega "Il Messaggero", è stato raggiunto ...Roma – Un’inedita, avvolgente galleria con oltre duecento ritratti. Un labirinto di volti e pose di personaggi del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo, incontrati in quarant’anni di carr ...