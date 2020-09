Zoppola, insegnante 45enne trovata morta nella propria abitazione (Di lunedì 21 settembre 2020) Giallo a Zoppola, in provincia di Pordenone, dove un’insegnante è morta nella propria abitazione. Tragedia per la comunità di Zoppola, piccolo comune in provincia di Pordenone. Alessandra Francescutti, insegnante di 45 anni originaria di Casarsa, è morta all’interno della propria abitazione. È stato il marito a ritrovare il cadavere, rientrando a casa con il figlio … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) Giallo a, in provincia di Pordenone, dove un’. Tragedia per la comunità di, piccolo comune in provincia di Pordenone. Alessandra Francescutti,di 45 anni originaria di Casarsa, èall’interno della. È stato il marito a ritrovare il cadavere, rientrando a casa con il figlio … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

