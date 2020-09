Zingaretti “Avanti riforme, nelle regioni M5S doveva darci retta” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A circa due ore dalla chiusura delle urne il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si è affacciato in sala stampa, allestita nella sede del Nazareno, per commentare la vittoria schiacciante del Sì al referendum. Zingaretti si dice “molto, molto soddisfatto sui risultati. Si conferma che il Partito Democratico è la forza del cambiamento, garante, anche in questa legislatura, di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno. Con la vittoria del sì si apre una stagione di riforme, noi vogliamo si apra una stagione di riforme. Il no avrebbe bloccato la speranza di cambiare le istituzioni – ha aggiunto -. Ora si apre il cantiere delle riforme che dovrà andare avanti speditamente. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A circa due ore dalla chiusura delle urne il segretario del Pd, Nicola, si è affacciato in sala stampa, allestita nella sede del Nazareno, per commentare la vittoria schiacciante del Sì al referendum.si dice “molto, molto soddisfatto sui risultati. Si conferma che il Partito Democratico è la forza del cambiamento, garante, anche in questa legislatura, di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno. Con la vittoria del sì si apre una stagione di, noi vogliamo si apra una stagione di. Il no avrebbe bloccato la speranza di cambiare le istituzioni – ha aggiunto -. Ora si apre il cantiere delleche dovrà andare avanti speditamente. Il ...

