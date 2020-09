Zaia 'vale' tre volte la Lega ed insieme avranno la maggioranza assoluta (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali in Veneto: i risultati in diretta, vittoria a valanga di Zaia 21 settembre 2020 Nella vittoria bulgara di Luca Zaia in Veneto, spicca il distacco tra la lista personale del tre ... Leggi su today (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali in Veneto: i risultati in diretta, vittoria a valanga di21 settembre 2020 Nella vittoria bulgara di Lucain Veneto, spicca il distacco tra la lista personale del tre ...

Elezioni regionali del Veneto: l'analisi del voto. Il governatore Luca Zaia riceve il 20% in più di voti rispetto all'intera coalizione che lo sostiene, e per la prima volta in Veneto dai tempi della ...

la Lista Zaia Presidente e la Lista Veneta Autonomia, va verso oltre il 50% dei seggi; nella storia della Regione Veneto solo la Dc riuscì avere la maggioranza assoluta nel 1970, nel 1975 e nel 1980.

