Zaia si esalta per la cavalcata ma non sfida Salvini: “Non ho ambizioni nazionali, Matteo si è congratulato” (Di lunedì 21 settembre 2020) La sua lista personale ha sfondato il 40%. Il computo totale di voti ha portato Luca Zaia a stravincere nel Veneto con un risultato che sfonda il 75%. Un record storico: mai nessuno, alle Regionali, aveva mai preso tanti voti e vinto con un margine così ampio. “Non nego che è un’emozione”. Sono le prime parole pronunciate dal confermatissimo governatore del Veneto sul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% dei voti. “Grazie alla Lega per aver sempre creduto in me, è stata una grande opportunità”. Il risultato “mi dà molta responsabilità, è una responsabilità grande, è un voto dei veneti per il Veneto”. Zaia: ora ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) La sua lista personale ha sfondato il 40%. Il computo totale di voti ha portato Lucaa stravincere nel Veneto con un risultato che sfonda il 75%. Un record storico: mai nessuno, alle Regionali, aveva mai preso tanti voti e vinto con un margine così ampio. “Non nego che è un’emozione”. Sono le prime parole pronunciate dal confermatissimo governatore del Veneto sul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% dei voti. “Grazie alla Lega per aver sempre creduto in me, è stata una grande opportunità”. Il risultato “mi dà molta responsabilità, è una responsabilità grande, è un voto dei veneti per il Veneto”.: ora ...

