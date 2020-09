Zaia: "Primo obiettivo portare a casa l'autonomia" (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Non nego che è un'emozione". Sono le prime parole pronunciate da Luca Zaia sul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% dei voti. "Grazie alla Lega per aver sempre creduto in me, è stata una grande opportunità". Il risultato "mi dà molta responsabilità, è una responsabilità grande, è un voto dei veneti per il Veneto". "Il nostro obiettivo è uno solo, portare a casa l'autonomia - ha scandito - Abbiamo avuto un segnale importante dai cittadini nel 2017, con il referendum. Non abbiamo che da chiudere questa partita con la firma dell'intesa con il governo nazionale". Zaia ha ricordato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Non nego che è un'emozione". Sono le prime parole pronunciate da Lucasul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% dei voti. "Grazie alla Lega per aver sempre creduto in me, è stata una grande opportunità". Il risultato "mi dà molta responsabilità, è una responsabilità grande, è un voto dei veneti per il Veneto". "Il nostroè uno solo,l'- ha scandito - Abbiamo avuto un segnale importante dai cittadini nel 2017, con il referendum. Non abbiamo che da chiudere questa partita con la firma dell'intesa con il governo nazionale".ha ricordato ...

