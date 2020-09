Wolves-Manchester City in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Premier League 2020/2021 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Manchester City fa visita questa sera al Wolverhampton nella seconda giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Per i Citizens si tratta dell’esordio stagionale dopo aver concluso il proprio cammino in Champions League contro il Lione. Di fronte a sé la squadra di Guardiola trova una delle compagini più in forma della scorsa stagione. La sfida odierna, di lunedì 21 settembre, è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilfa visita questa sera al Wolverhampton nella seconda giornata del campionato di. Per i Citizens si tratta dell’esordio stagionale dopo aver concluso il proprio cammino in Championscontro il Lione. Di fronte a sé la squadra di Guardiola trova una delle compagini più in forma della scorsa stagione. La sfida odierna, di lunedì 21 settembre, è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa intv su Sky Sport Football e insu Sky Go.

