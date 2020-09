Wolverhampton-Manchester City | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 settembre 2020) Esordio anche per ilin questa nuova stagione di Premier League. Giunti alla seconda giornata, la squadra di Pep Guardiola debutta sul campo del. Queste le(3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Adama, Moutinho, Neves, Marçal; Podence, Raul, Neto. All. Espirito Santo.(4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ake, Mendy; Rodrigo, Fernandinho; De Bruyne, Foden, Jesus; Sterling. All. Guardiola. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.