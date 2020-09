Wim Mertens, 40 anni di carriera celebrati a RomaEuropa festival: Inescabaple tour (Di lunedì 21 settembre 2020) Wim Mertens sceglie Roma per celebrare i 40 anni di carriera musicale presentando al RomaEuropa festival , il 22 settembre, in prima nazionale, per l'unica data italiana l'' Inescapable tour 40th ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Wimsceglie Roma per celebrare i 40dimusicale presentando al, il 22 settembre, in prima nazionale, per l'unica data italiana l'' Inescapable40th ...

Ultime Notizie dalla rete : Wim Mertens Wim Mertens il 22 settembre al Romaeuropa Festival Musicalnews.com Per Romaeuropa Wim Mertens al Parco della Musica

MUSICA Una selezione di eventi in città marterì 22 settembre per Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale. Per Romaeuropa – nell’ambito del cartellone di Romarama - l’accla ...

Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 20 al 27 settembre

Nella cavea dell’Auditorium proseguono gli appuntamenti del Romaeuropa Festival realizzati in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma: domenica 20 settembre ultima replica di Dialoge Roma 20 ...

Ritrovarsi a Romaeuropa

«Questa non è una conferenza stampa come le altre. È un’occasione veramente speciale. Perché veniamo da mesi di difficoltà e di dolore, ma anche perché siamo attraversati tutti da una forza, un deside ...

