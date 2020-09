«WandaVision», il trailer (surreale) della serie Marvel di Disney+ (Di lunedì 21 settembre 2020) Finalmente è arrivato un primo assaggio ufficiale di WandaVision, una delle serie Marvel prodotte per Disney+. La verità è che dopo più di un anno dall'uscita in sala di Avengers: Endgame, la nostalgia per i supereroi della Marvel si fa sempre più acuta, insieme alla curiosità per le nuove serie della piattaforma streaming della casa di Topolino. Tra i contenuti originali annunciati prima del suo lancio, figuravano proprio le serie Marvel e quelle legate all'universo Star Wars. Poi, però, mentre lo spin-off The Mandalorian è uscito quasi subito, tanto che a fine ottobre 2020 è già in arrivo la seconda stagione, sul fronte ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Finalmente è arrivato un primo assaggio ufficiale di, una delleprodotte per. La verità è che dopo più di un anno dall'uscita in sala di Avengers: Endgame, la nostalgia per i supereroisi fa sempre più acuta, insieme alla curiosità per le nuovepiattaforma streamingcasa di Topolino. Tra i contenuti originali annunciati prima del suo lancio, figuravano proprio lee quelle legate all'universo Star Wars. Poi, però, mentre lo spin-off The Mandalorian è uscito quasi subito, tanto che a fine ottobre 2020 è già in arrivo la seconda stagione, sul fronte ...

team_world : E' online. Tutti ne parlano. Sai perché #WandaVision è in tendenza? Perché è uscito il PRIMO TRAILER UFFICIALE del… - Phiodem : RT @221BLokiStreet: Ditemi che anche voi non ci avete capito una mazza del trailer di WandaVision però sclerate lo stesso e non vedete l'or… - redpowermoff : RT @lnclt_dulac: Cioè, mi sveglio e mi trovo il trailer di WandaVision. E oggi vinciamo noi Wanda stan. - lonelywxh : RT @221BLokiStreet: Ditemi che anche voi non ci avete capito una mazza del trailer di WandaVision però sclerate lo stesso e non vedete l'or… - mvximoff : RT @lnclt_dulac: Se c'è una cosa che la Marvel sa sicuramente fare meglio degli altri sono i trailer. Stanotte ci ha dato del contenuto ma… -