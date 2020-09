WandaVision: il primo trailer della serie Marvel (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ online da questa notte, il trailer di WandaVision, nuova serie prodotta dai Marvel Studios. La serie sarà distribuita su Disney+ entro la fine del 2020 e ha come obiettivo espandere le narrazioni riguardanti i personaggi di Wanda Maximoff e Visione. A causa della pandemia le riprese hanno subito un forte rallentamento, come nel caso di altre serie targate Marvel Studios. WandaVision, Falcon and The Winter Soldier e Loki, sono il primo vero tentativo di approdo alla serialità del Marvel Cinematic Universe. Le aspettative sono alte, ma il trailer di WandaVsion non sembra aver assolutamente deluso il pubblico. Poster di WandaVision Nuove ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ online da questa notte, ildi, nuovaprodotta daiStudios. Lasarà distribuita su Disney+ entro la fine del 2020 e ha come obiettivo espandere le narrazioni riguardanti i personaggi di Wanda Maximoff e Visione. A causapandemia le riprese hanno subito un forte rallentamento, come nel caso di altretargateStudios., Falcon and The Winter Soldier e Loki, sono ilvero tentativo di approdo alla serialità delCinematic Universe. Le aspettative sono alte, ma ildi WandaVsion non sembra aver assolutamente deluso il pubblico. Poster diNuove ...

team_world : E' online. Tutti ne parlano. Sai perché #WandaVision è in tendenza? Perché è uscito il PRIMO TRAILER UFFICIALE del… - jiminsqueenie : RT @MaleficamenteIo: SCOMMETTO CHE QUESTO È IL MOMENTO IN CUI NEL PRIMO EPISODIO CAPISCE DI POTER CREARE UN'ALTRA REALTÀ #WandaVision https… - TwitGinger : #DisneyPlus svela il primo trailer di Wandavision! - LeilaTopino : RT @MaleficamenteIo: SCOMMETTO CHE QUESTO È IL MOMENTO IN CUI NEL PRIMO EPISODIO CAPISCE DI POTER CREARE UN'ALTRA REALTÀ #WandaVision https… - movietele : #Wandavision, primo Trailer ufficiale svelato agli Emmy Awards 72 | Video | -