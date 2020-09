Wanda Nara esagerata | un Senza veli che manda in delirio i fan FOTO

Wanda Nara esagerata: un topless che manda in delirio i fan (FOTO) (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il mio venerdì sera? Dormire”. Così Wanda Nara, moglie di Icardi, scrive su Instagram postando una sua FOTO prima di coricarsi sul letto. Uno scatto che non è passato inosservato ai suoi followers: la bella argentina, infatti, indossa un reggiseno o baby doll che lascia ben poco spazio all’immaginazione. In primo piano la scollatura esplosiva e uno sguardo magnetico. Visualizza questo post su Instagram Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴 Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda icardi) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:16 PDT Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il mio venerdì sera? Dormire”. Così, moglie di Icardi, scrive su Instagram postando una suaprima di coricarsi sul letto. Uno scatto che non è passato inosservato ai suoi followers: la bella argentina, infatti, indossa un reggiseno o baby doll che lascia ben poco spazio all’immaginazione. In primo piano la scollatura esplosiva e uno sguardo magnetico. Visualizza questo post su Instagram Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴 Un post condiviso da(@icardi) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

"Parla la moglie di Odjer: «Non sono Wanda Nara e non comando in famiglia"

Da sempre Wanda e Mauro vivono con i loro 5 figli e il padre dell’attaccante del PSG, Juan: “Cucina mio suocero, finché starà con noi. Wanda Nara e i suoi bambini. Come… Leggi ...

