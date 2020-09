Vuole un maschio dopo cinque bimbe, padre sventra la moglie per controllare il sesso del nascituro (Di lunedì 21 settembre 2020) L’uomo, identificato unicamente come Pannalal, ha commesso la brutale aggressione lo scorso 19 settembre a Budaun, nello stato indiano settentrionale dell’Uttar Pradesh In India, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, un padre di 5 bambine ha squarciato la pancia della moglie per vedere di che sesso fosse il bambino che stava per nascere. Secondo quanto riferito … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 settembre 2020) L’uomo, identificato unicamente come Pannalal, ha commesso la brutale aggressione lo scorso 19 settembre a Budaun, nello stato indiano settentrionale dell’Uttar Pradesh In India, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, undi 5 bambine ha squarciato la pancia dellaper vedere di chefosse il bambino che stava per nascere. Secondo quanto riferito … L'articolo NewNotizie.it.

MZucchimarcello : RT @gladiatoremassi: Questo raro esemplare di maschio Italico, di siffatte bellezze, tale #Larussa vota no. Io voglio mandarlo a zappare e… - Debbyoder : RT @MunaronLuisella: Canile comunale di Palermo: Lucas, Red nose maschio, due anni circa , bravo e compatibile castrato, forte e solare, no… - Assia62A : RT @gladiatoremassi: Questo raro esemplare di maschio Italico, di siffatte bellezze, tale #Larussa vota no. Io voglio mandarlo a zappare e… - Reemul64 : RT @MunaronLuisella: Canile comunale di Palermo: Lucas, Red nose maschio, due anni circa , bravo e compatibile castrato, forte e solare, no… - martini_milva : RT @gladiatoremassi: Questo raro esemplare di maschio Italico, di siffatte bellezze, tale #Larussa vota no. Io voglio mandarlo a zappare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole maschio Vuole un maschio dopo cinque bimbe, padre sventra la moglie per controllare il sesso del nascituro NewNotizie Minigonne, Alba Parietti sferza i docenti: "Tenete a bada l'istinto animale"

Mentre le studentesse del Liceo Socrate di Roma portano avanti la loro battaglia pro-minigonna in classe, nella polemica interviene anche Alba Parietti. Lei, che delle gonne corte e dei micro abiti ha ...

Francesco PiccoloNon posso sentirmi in colpa per l’animale maschio, bianco, borghese che mi porto dentro

La prima cosa che ci diciamo al telefono è che questa intervista verrà letta mentre tutti saranno in attesa del risultato del referendum e delle regionali e, quindi, si può dire tutto confidando nel f ...

Leclerc vuole la F1 di un tempo: “Rimettiamo la ghiaia nelle vie di fuga”

Botta e risposta a distanza tra Leclerc e il direttore di gara della F1 Masi a proposito dell’ultima richiesta del monegasco della Ferrari. Malgrado l’alto tasso di ritiri e incidenti avvenuti al Muge ...

Mentre le studentesse del Liceo Socrate di Roma portano avanti la loro battaglia pro-minigonna in classe, nella polemica interviene anche Alba Parietti. Lei, che delle gonne corte e dei micro abiti ha ...La prima cosa che ci diciamo al telefono è che questa intervista verrà letta mentre tutti saranno in attesa del risultato del referendum e delle regionali e, quindi, si può dire tutto confidando nel f ...Botta e risposta a distanza tra Leclerc e il direttore di gara della F1 Masi a proposito dell’ultima richiesta del monegasco della Ferrari. Malgrado l’alto tasso di ritiri e incidenti avvenuti al Muge ...