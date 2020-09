Voto Veneto: Zaia 'tace', in serata nella sede storica K3 di Treviso (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Gli exit-poll lo hanno già incoronato vincitore con un vantaggio superiore al 70% rispetto allo sfidante Arturo Lorenzoni, ma il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlerà solo stasera dei risultati delle elezioni regionali, non prima delle 19.30/20, aspettando almeno dei dati parziali. Una breve conferenza stampa e un altrettanto breve comizio sono attesi alla sede storica della Liga Veneta di Treviso, il K3 di Fontane di Villorba, dove lo staff della sua campagna elettorale ha già allestito un palco in cortile per ospitare i supporter del 'doge'. Domani, invece, a risultati definitivi, Zaia dovrebbe tenere una conferenza stampa verso le 11, sempre a Villorba. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020), 21 set. (Adnkronos) - Gli exit-poll lo hanno già incoronato vincitore con un vantaggio superiore al 70% rispetto allo sfidante Arturo Lorenzoni, ma il governatore del, Luca, parlerà solo stasera dei risultati delle elezioni regionali, non prima delle 19.30/20, aspettando almeno dei dati parziali. Una breve conferenza stampa e un altrettanto breve comizio sono attesi alladella Liga Veneta di, il K3 di Fontane di Villorba, dove lo staff della sua campagna elettorale ha già allestito un palco in cortile per ospitare i supporter del 'doge'. Domani, invece, a risultati definitivi,dovrebbe tenere una conferenza stampa verso le 11, sempre a Villorba.

Ultime Notizie dalla rete : Voto Veneto Elezioni regionali Veneto 2020, la guida: candidati, liste e risultati Money.it DIRETTA Elezioni: si vota fino alle 15, segui affluenza Referendum, Regionali e Comunali

NordEst (Adnkronos) – Domenica 20 e lunedì 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, ...

Primo Exit poll – Si in testa, regioni in continuità politica

In VENETO Luca Zaia (centrodestra) sembra mantenere la poltrona con una percentuale tra 72 e 76%. Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, e Gadagnini (Civica) 0-2% ...

Elezioni, alle urne con la mascherina. Affluenza nel primo giorno vicina al 40 percento

Per le Comunali il dato è al 36,90%. Conte: 'Auspicabile la partecipazione dei cittadini'. Seggi aperti fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettora ...

