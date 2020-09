Voto Veneto | Zaia stravince e triplica Lega | ' ora autonomia' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. () - Non ci sono avversari per Lucain, che lo incorona governatore per la terza volta e ne fa il più 'amato' della storia con circa il 75% di voti a metà delle sezioni scrutinate e quasi 60 punti di distacco dal suo avversario del Pd, Arturo Lorenzoni, al 16%. Non c'è partita per nessuno, nemmeno per la. La lista 'Presidente'quella del partito e con il suo 46% di preferenze rispetto al 'magro' 15% raggiunto dalla listaSalvini Premier è già un caso. La popolarità del 'doge' sta crescendo a dismisura dopo la gestione dell'emergenza Covid19 nei mesi più difficili della pandemia e l'esito delle regionali non fa che aumentare il suo peso politico nel partito ...