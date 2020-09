Voto Veneto: Zaia, 'primo obiettivo portare a casa autonomia' (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è uno solo, portare a casa l'autonomia. Abbiamo avuto un segnale importante dai cittadini nel 2017, con il referendum". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando alla sede della Lega di Treviso. "Non abbiamo che da chiudere questa partita con la firma dell'intesa con il Governo nazionale". Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Il nostroè uno solo,l'. Abbiamo avuto un segnale importante dai cittadini nel 2017, con il referendum". Lo ha detto il governatore del, Luca, parlando alla sede della Lega di Treviso. "Non abbiamo che da chiudere questa partita con la firma dell'intesa con il Governo nazionale".

