Voto Veneto | Zaia | ' con Salvini mi sono messaggiato | si è congratulato'

(Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Si, si, mi ha. I messaggiriservati, si; ovvio, no? Ci siamo messaggiati". Così il governatore del, Luca, a chi gli chiedeva se avesse sentito il leader della Lega, Matteodopo le percentuali 'bulgare' ottenute alregionale.

riotta : Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente… - Pres_Casellati : Voglio ringraziare gli operatori dei seggi elettorali e le forze dell’ordine che con il loro impegno e il loro lavo… - lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - mattinodipadova : VIDEO / Zaia sale sul palco al K3 di Treviso e ringrazia così elettori e sostenitori: 'Una grande responsabilità' - nuova_venezia : VIDEO / Zaia sale sul palco al K3 di Treviso e ringrazia così elettori e sostenitori: 'Una grande responsabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Voto Veneto

Sono le prime parole pronunciate da Luca Zaia sul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% ...Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha votato alle 10 a Bisceglie, in Puglia, al seggio allestito nella scuola elementare Sergio Cosmai. Nessuna fila per il ministro ...