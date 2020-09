Voto Veneto | L Fontana | ' qui risultato storico'

lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - Pres_Casellati : Voglio ringraziare gli operatori dei seggi elettorali e le forze dell’ordine che con il loro impegno e il loro lavo… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - PellegriniLuisa : @giudiiiiiiiii @ego_sono Ma Zaia se lo merita, ha affrontato una situazione tremenda e ne è uscito con onore. Io no… - matteocannito : RT @riotta: Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente #Veneto batte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Voto Veneto

Sì al 62-66%, No al 34-38%. Sono i primi exit poll Rai relativi al referendum sul taglio dei parlamentari. È pari nella forchetta 39-43% lo scontro Emiliano-Fitto in Puglia. Tra i 'big' al voto, oggi ...Il centrosinistra avanti in Puglia con Emiliano e in Toscana con Giani, Zaia, Toti e De Luca riconfermati in Veneto, Liguria e Campania. Sono i risultati delle prime proiezioni sul voto che si è ...(Adnkronos) - In Veneto "il nostro obiettivo era superare il 50 per cento ... soprattutto nell'emergenza Covid. E' un voto di stima e di fiducia nelle sue battaglie e nella sua amministrazione" e "non ...