Voto Veneto | L Fontana | ' qui risultato storico'

(Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Quello del, che stando alle proiezioni ora incoronerebbe vincitore Luca Zaia con oltre il 70%, "è un datoperché mi pare che il dato maggiore fosse un 68% nel passato". Lo ha detto il vicesegretario federale e commissario della Lega Veneta Lorenzoparlando con i giornalisti al K3, la sede della Lega provinciale a Treviso. "Fa capire - aggiunge - la qualità dell'amministrazione che c'è stata, del presidente e la difficoltà superata in maniera egregia sull'emergenza covid. Tutte cose che hanno premiato Luca Zaia e a noi fa estremamente piacere". “In Puglia - argomenta - mi sembra che le attese fossero differenti, chiaramente e' un po' una sorpresa, pensavo che fosse più combattuta".Anche in Toscana il dato "è ...

lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - Pres_Casellati : Voglio ringraziare gli operatori dei seggi elettorali e le forze dell’ordine che con il loro impegno e il loro lavo… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - PellegriniLuisa : @giudiiiiiiiii @ego_sono Ma Zaia se lo merita, ha affrontato una situazione tremenda e ne è uscito con onore. Io no… - matteocannito : RT @riotta: Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente #Veneto batte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Voto Veneto

Ha chiesto di poter usufruire del voto a domicilio Vincenza Mallo, 107 anni, tra le nonne più longeve in tutta la Sicilia. E così, la donna ha potuto esercitare il suo diritto, partecipando al Referen ...La giornata di ieri, domenica 20 settembre, si è conclusa a Verona con il 46,91% degli aventi diritto che si è recato alle urne per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale del Veneto ed ...ROMA - Seggi riaperti dalle 7 alle 15 di oggi per il turno elettorale che comprende referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, suppletive del Senato in Sardegna e Veneto, sette Regionali e ...