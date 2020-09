Voto Veneto: Fontana, 'lista Zaia è fatta da noi, con militanti Lega' (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Il rapporto tra la lista della Lega Salvini premier e la lista Zaia, che stando alle proiezioni sembra possa più che doppiare la prima, "sarà come è stato negli ultimi cinque anni. Noi la lista Zaia l'abbiamo fatta come direttorio della Lega, con Luca, con i direttivi provinciali che sono tutti militanti". E' quanto spiega dalla sede della Lega a Treviso il vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, che è anche commissario della Liga veneta. Quella di Zaia, dice ai giornalisti, "non è una lista civica nel senso classico del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Il rapporto tra ladellaSalvini premier e la, che stando alle proiezioni sembra possa più che doppiare la prima, "sarà come; stato negli ultimi cinque anni. Noi lal'abbiamocome direttorio della, con Luca, con i direttivi provinciali che sono tutti". E' quanto spiega dalla sede dellaa Treviso il vicesegretario federale della, Lorenzo, che; anche commissario della Liga veneta. Quella di, dice ai giornalisti, "non; unacivica nel senso classico del ...

