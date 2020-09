Voto Veneto: Fontana, ‘grande risultato Zaia, avanti per autonomia' (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - “La vittoria del caro amico Luca Zaia, con un margine incolmabile e l'alta affluenza, è merito di anni di lavoro e battaglie per la propria regione, il Veneto e i veneti lo ringraziano con questo grande risultato. avanti, insieme e più forti per l'autonomia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulle proiezioni che danno in forte vantaggio Zaia alle elezioni regionali in Veneto. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 set. (Adnkronos) - “La vittoria del caro amico Luca, con un margine incolmabile e l'alta affluenza, è merito di anni di lavoro e battaglie per la propria regione, ile i veneti lo ringraziano con questo grande, insieme e più forti per l'”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio, sulle proiezioni che danno in forte vantaggioalle elezioni regionali in

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Quello del Veneto, che stando alle proiezioni ora incoronerebbe vincitore Luca Zaia con oltre il 70%, "è un dato storico perché mi pare che il dato maggiore fosse un 68% ...

Non solo referendum, suppletive e comunali, in Italia si gioca tra oggi e domani anche un'altra partita importante per la tenuta del governo: le regionali. Quattro le regioni al voto governate ora dal ...

