Voto Marche: L.Fontana (Lega), 'grande risultato' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Le Marche sono un grand risultato". Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai microfoni del Tg de La7. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Lesono un grand". Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7.

LegaSalvini : #OGGIVOTOLEGA ?? ISTRUZIONI DI VOTO NELLE MARCHE Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembr… - pdnetwork : Neanche le Marche si legano. In tanti in piazza, durante questi giorni, per dirlo chiaro. Domani tutte e tutti al… - matteosalvinimi : #Salvini: Voto delle regionali non è voto ideologico, è voto molto concreto. Toscana e Marche votano da cinquant'an… - DavidPuente : Come Zaia e De Luca, anche Toti verso la conferma. Se da una parte il voto era 'scontato' per #Veneto e #Campania,… - LPincia : RT @luigivanti: Valle D’Aosta, Veneto, Liguria e Marche andrebbero al Cdx mentre la Campania al Csx. Toscana e Puglia sarebbero incredibilm… -