Viviana e Gioele, trovata nuova traccia nell’auto (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incidente stradale che a Caronia ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello. Lo scontro col furgone bianco è ormai considerato l’elemento scatenante della tragedia di quel maledetto 3 agosto. A distanza di 43 giorni dall’incidente, i periti nominati dalla Procura ed i consulenti di parte hanno messo a confronto i due mezzi nell’autorimessa di Brolo e ricostruito la dinamica dell'incidente. Sul finestrino anteriore, lato passeggero, come spiega Francesca Alascia in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, è stata trovata una traccia, adesso gli esami dovranno stabilire se appartenga a Gioele o meno. (Continua...) La Opel grigia guidata da ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incidente stradale che a Caronia ha coinvolto l'auto su cui viaggiavanoParisi e il piccoloMondello. Lo scontro col furgone bianco è ormai considerato l’elemento scatenante della tragedia di quel maledetto 3 agosto. A distanza di 43 giorni dall’incidente, i periti nominati dalla Procura ed i consulenti di parte hanno messo a confronto i due mezzi nell’autorimessa di Brolo e ricostruito la dinamica dell'incidente. Sul finestrino anteriore, lato passeggero, come spiega Francesca Alascia in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, è statauna, adesso gli esami dovranno stabilire se appartenga ao meno. (Continua...) La Opel grigia guidata da ...

