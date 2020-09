Vittoria del sì al referendum | Bonaccini | ' Si apre stagione di riforme'

(Di lunedì 21 settembre 2020)taglio parlamentari, a sinistra dic'è aria di 'no' 2 settembre 2020, affluenza e risultati: maggioranza netta per il; 21 settembre 2020 'La netta affermazione del SI ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend #Referendum: vittoria del Sì - UffiziGalleries : #Buongiorno! Le virtù cardinali accompagnano in trionfo Federigo II da Montefeltro, incoronato dalla Vittoria alata… - kartesen : RT @GiancarloDeRisi: Zingaretti salva il cu*** ma la vulgata del mainstream trasforma il fatto che ha limitato i danni in 'una grande vitto… - elisabettap38 : RT @FMCastaldo: Il #M5S ha dimostrato di essere il vero motore del cambiamento. L’alta affluenza e la schiacciante vittoria del #SÌ al #Ref… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria del

ilGiornale.it

I risultati sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari vedono una netta vittoria del Sì che si attesta a circa il 69% e il No al 30,45%. L’affluenza definitiva è del 53,84%.(ANSA) - MILANO, 21 SET - Anche la maggioranza dei milanesi ha votato Sì al referendum costituzionale con il taglio dei parlamentari che è stato approvato dal 56.5%, ma nel centro storico di Milano il ...La quinta edizione del torneo Open femminile da 5.000 euro, valida per l’assegnazione del Trofeo Morato, e organizzata dal Tc Lendinara va in archivio fra gli applausi. La manifestazione ha mantenuto ...