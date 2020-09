Vite al limite | Dottie Perkins ha fatto causa alla produzione | perchè?

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 settembre 2020)altorna in onda in particolare ci soffermiamo sulla storia di, protagonista della quarta stagione del programma. foto webQualcuno di voi si è mai chiesto che fine abbia, la ragazzo che si è rivolta al programma di Real Time per perdere peso, è stata una delle grandi protagoniste della quarta stagione e pare che abbia ancheal programma. Ricordiamo che in Italia va in onda su canale 31 e la sua è stata una delle storie più toccanti del programma che ancora oggi è difficile da dimenticare. La giovane arrivata da Oxford in Mississipi, pesava 291 kg, problema che si portava fin da piccola adei ...