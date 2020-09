Visite mediche Vidal: il cileno è arrivato alla clinica Humanitas – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturo Vidal è arrivato alla clinica Humanitas per la seconda parte delle Visite mediche con l’Inter – VIDEO Arturo Vidal è arrivato alla clinica Humantias di Rozzano per la seconda parte delle Visite mediche con l’Inter. Il centrocampista cileno, dopo essere andato al CONI di prima mattina, ora sta sostenendo l’ultima parte dei test sanitari. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturoper la seconda parte dellecon l’Inter –ArturoHumantias di Rozzano per la seconda parte dellecon l’Inter. Il centrocampista, dopo essere andato al CONI di prima mattina, ora sta sostenendo l’ultima parte dei test sanitari. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzuro. Leggi su Calcionews24.com

