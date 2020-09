Violato il silenzio elettorale? Non vale per il web, il vuoto normativo mai colmato da destra e sinistra (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata del 20 settembre 2020, in pieno svolgimento del voto per le elezioni regionali 2020 e il referendum costituzionale, molte sono state le segnalazioni per presunte violazioni del silenzio elettorale ricevute dagli utenti via Twitter e Facebook. Presunte, infatti, perché erano per la stragrande maggioranza riferite a banner pubblicitari, post social e video online. 79 risposte via Twitter e 153 commenti su Facebook, la maggior parte con segnalazioni errate. A Open ne avevamo parlato in diverse occasioni: durante le Europee 2019 e le elezioni regionali dell’Umbria, dell’Abruzzo, della Sardegna ed Emilia Romagna. Eppure, sotto ogni elezione, succede di nuovo e gli utenti accusano la loro controparte politica per un tweet quando anche i loro politici di riferimento fanno altrettanto. Due segnalazioni per due ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata del 20 settembre 2020, in pieno svolgimento del voto per le elezioni regionali 2020 e il referendum costituzionale, molte sono state le segnalazioni per presunte violazioni delricevute dagli utenti via Twitter e Facebook. Presunte, infatti, perché erano per la stragrande maggioranza riferite a banner pubblicitari, post social e video online. 79 risposte via Twitter e 153 commenti su Facebook, la maggior parte con segnalazioni errate. A Open ne avevamo parlato in diverse occasioni: durante le Europee 2019 e le elezioni regionali dell’Umbria, dell’Abruzzo, della Sardegna ed Emilia Romagna. Eppure, sotto ogni elezione, succede di nuovo e gli utenti accusano la loro controparte politica per un tweet quando anche i loro politici di riferimento fanno altrettanto. Due segnalazioni per due ...

