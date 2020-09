Villa d’Este | tesoro del Rinascimento Italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020)d’Este photo credit:Webd’Este a Tivoli, è undeldi grande valore storico-artistico, e dal 2001 patrimonio dell’UNESCO. L’opera completata nel 1566 si estende per circa 4 ettari. Lafu voluta fortemente dal cardinale Ippolito d’Este, nominato da Papa Giulio III, governatore a vita di Tivoli. La residenza extra-urbana doveva sorgere in un posto gradevole dall’aria salubre, ideale per gli incontri non ufficiali. Il cardinale Ippolito d’Este affidò il progetto dellaall’architetto Pirro Ligorio. Per soddisfare la richiesta delle tante fontane, l’ingegnere ideò una rete sotterranea di alimentazione di circa 600 metri di cunicoli, necessari per ...