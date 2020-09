Video Snapchat | si sporge dal finestrino e cade | tragedia sfiorata (Di lunedì 21 settembre 2020) Una donna si diverte nel realizzare un Video su Snapchat, ma di colpo perde l’equilibrio e cade. La polizia documenta tutto quanto. Gira un Video su Snapchat sporgendosi dal finestrino dell’auto, ma perde l’equilibrio e cade in strada. Il tutto mentre l’auto sulla quale sta viaggiando è in corsa e quel tratto risulta molto trafficato … L'articolo Video Snapchat si sporge dal finestrino e cade tragedia sfiorata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) Una donna si diverte nel realizzare unsu, ma di colpo perde l’equilibrio e. La polizia documenta tutto quanto. Gira unsundosi daldell’auto, ma perde l’equilibrio ein strada. Il tutto mentre l’auto sulla quale sta viaggiando è in corsa e quel tratto risulta molto trafficato … L'articolosidalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo» https://t.… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo» https://t.… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo» https://t.… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo» https://t.… - 9Roby11 : RT @ilmessaggeroit: Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo» https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Snapchat Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostrada: «Viva per miracolo» Il Messaggero Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostarda: «È viva per miracolo»

Cade dal finestrino dell'auto su un'autostrada trafficata per girare un video su Snapchat. Succede a Londra, dove una donna, per ora rimasta ancora non identificata, si è sporta dal finestrino dal lat ...

Si sporge dall’auto mentre fa un video in autostrada e cade sulla carreggiata

Si sporge dall'automobile per fare un video da caricare sui social network. Ma finisce per cadere dal veicolo, rovinando pericolosamente sulla carreggiata dell'autostrada. La vicenda, quasi surreale e ...

Belen: rispunta il video dello scandalo

Si torna a parlare di Revenge Porn e, stavolta, è di nuovo Belen a metterci la faccia. A distanza di anni, infatti, è rivenuto fuori il vecchio video intimo che il suo ex fidanzato pubblicò per vendic ...

Cade dal finestrino dell'auto su un'autostrada trafficata per girare un video su Snapchat. Succede a Londra, dove una donna, per ora rimasta ancora non identificata, si è sporta dal finestrino dal lat ...Si sporge dall'automobile per fare un video da caricare sui social network. Ma finisce per cadere dal veicolo, rovinando pericolosamente sulla carreggiata dell'autostrada. La vicenda, quasi surreale e ...Si torna a parlare di Revenge Porn e, stavolta, è di nuovo Belen a metterci la faccia. A distanza di anni, infatti, è rivenuto fuori il vecchio video intimo che il suo ex fidanzato pubblicò per vendic ...