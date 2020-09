VIDEO | Per chi ‘viaggia’ lo sharing a Roma: seconda puntata dedicata allo scooter (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Scooter sharing al centro del secondo appuntamento dell’indagine dell’agenzia Dire, che ha deciso di approfondire, con un lavoro a puntate, il ruolo che gli sharing giocano nella difficile partita della mobilita’ a Roma. In ogni articolo, in pubblicazione il lunedì, affittiamo un mezzo diverso per valutarne i pro e i contro. Stavolta due scooter elettrici, uno 50cc e uno 125cc, per simulare due tipologie di noleggi: il primo è uno studente de La Sapienza che viene da fuori Roma con il treno, il secondo è un utente che deve recarsi in centro in un giorno di sciopero dei mezzi. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Scooter sharing al centro del secondo appuntamento dell’indagine dell’agenzia Dire, che ha deciso di approfondire, con un lavoro a puntate, il ruolo che gli sharing giocano nella difficile partita della mobilita’ a Roma. In ogni articolo, in pubblicazione il lunedì, affittiamo un mezzo diverso per valutarne i pro e i contro. Stavolta due scooter elettrici, uno 50cc e uno 125cc, per simulare due tipologie di noleggi: il primo è uno studente de La Sapienza che viene da fuori Roma con il treno, il secondo è un utente che deve recarsi in centro in un giorno di sciopero dei mezzi.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Per Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostrada: «Viva per miracolo» Il Messaggero Direttori generali delle Asp, sindaci e Governo regionale promuovono la campagna di sensibilizzazione #Mettiamolamascherina.

Da Messina a Palermo, passando per Catania, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Enna e Caltanissetta. I Direttori Generali delle Asp ed i Sindaci di tutte le province della Sicilia, insieme con il P ...

Elezioni regionali, comunali e referendum: l’affluenza alle ore 23

Terzo e ultimo rilevamento per il primo “Election Day” in Valle d’Aosta che mette assieme, il 20 e 21 settembre, le votazioni per il referendum confermativo, le Elezioni regionali e le Amministrative ...

ByteDance: "Manterremo controllo 80% attività globali TikTok"

AGI - ByteDance, il gruppo tech cinese che gestisce TikTok, ha annunciato che manterrà una quota di controllo dell’80% delle attività globali della app di condivisione di video dopo l’approvazione del ...

