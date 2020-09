VIDEO | Influenza, “mi vaccino per proteggere i nonni”: ecco la campagna dei pediatri (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Mi vaccino perché non voglio far ammalare i miei nonni“, o ancora “perché non voglio stare male, voglio fare gli allenamenti di nuoto e vincere le gare!”. Alessandro, Gabriele, Nikole, Riccardo e Tommaso sono i protagonisti della nuova campagna della Società italiana di pediatria (Sip) a sostegno della vaccinazione antinfluenzale. Per arrivare ai genitori i pediatri italiani hanno scelto di dare la parola direttamente ai bambini, realizzando un video in cui i piccoli divulgatori spiegano perché, secondo loro, sia importante proteggersi dall’influenza. Le risposte sono state sincere e inaspettate ma soprattutto i bambini hanno dimostrato una grande saggezza: “Bisogna far capire agli adulti che anche noi abbiamo il diritto di essere sani”, è questo il loro appello. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Mi vaccino perché non voglio far ammalare i miei nonni“, o ancora “perché non voglio stare male, voglio fare gli allenamenti di nuoto e vincere le gare!”. Alessandro, Gabriele, Nikole, Riccardo e Tommaso sono i protagonisti della nuova campagna della Società italiana di pediatria (Sip) a sostegno della vaccinazione antinfluenzale. Per arrivare ai genitori i pediatri italiani hanno scelto di dare la parola direttamente ai bambini, realizzando un video in cui i piccoli divulgatori spiegano perché, secondo loro, sia importante proteggersi dall’influenza. Le risposte sono state sincere e inaspettate ma soprattutto i bambini hanno dimostrato una grande saggezza: “Bisogna far capire agli adulti che anche noi abbiamo il diritto di essere sani”, è questo il loro appello.

