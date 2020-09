Vidal Inter: il cileno è nella sede nerazzurra per la firma sul contratto – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Vidal nella sede dell'Inter per la firma Arturo Vidal è nella sede dell'Inter per la firma sul contratto ⚫️🔵 Gepostet von Calcio News 24 am Montag, 21. September 2020 Arturo Vidal è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul contratto: manca solo l’ufficialità per il cileno Arturo Vidal è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul suo nuovo contratto, che lo legherà ai colori nerazzurri per i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020)dell'per laArturodell'per lasul⚫️🔵 Gepostet von Calcio News 24 am Montag, 21. September 2020 Arturoè arrivatodell’per lasul: manca solo l’ufficialità per ilArturoè arrivatodell’per lasul suo nuovo, che lo legherà ai colori nerazzurri per i ...

Goal_en_espanol : Ni ? Barcelona, ni ? PSG, ni ? Manchester United... ¡Arturo Vidal se va al Inter! ????? - AlfredoPedulla : #Vidal-#Inter: zero indennizzo, zero proprio. Due anni di contratto più opzione. Primo anno ingaggio 5 milioni più… - DiMarzio : Stasera l'arrivo di #Vidal a Milano - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: VIDEO FCIN1908 / Inter, Vidal arriva in sede per la firma sul contratto - - AryaSeven7 : RT @dreaminhogvarts: Ogni volta che vedrete Arturo Vidal indossare la vostra maglia ricordatevi che sotto quella maglia, sulla sua pelle, h… -