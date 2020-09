Victor Osimhen ribalta il Napoli: tutti elogiano il nuovo attaccante azzurro (Di lunedì 21 settembre 2020) L’impatto di Victor Osimhen in Parma-Napoli occupa grande spazio su tutti i quotidiani in edicola oggi. Anche il Corriere dello Sport racconta dell’esordio nel nostro campionato dell’attaccante nigeriano, grande protagonista nella vittoria degli azzurri di ieri. “Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie di strapparsi di dosso il frac un po’ sdrucito del tridente e tuffarsi in un calcio semi-sconosciuto, forse non s’immagina che sta spalancando ad una ‘rivoluzione’ non solo ideologica. Perché Osimhen ribalta il Napoli, lo trascina fuori dalla propria comfort zone. Lo spinge a osare ulteriormente. ad essere verticale (nel 4-2-3-1 che sa di 4-4-2 in fase di non ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) L’impatto diin Parma-occupa grande spazio sui quotidiani in edicola oggi. Anche il Corriere dello Sport racconta dell’esordio nel nostro campionato dell’nigeriano, grande protagonista nella vittoria degli azzurri di ieri. “Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie di strapparsi di dosso il frac un po’ sdrucito del tridente e tuffarsi in un calcio semi-sconosciuto, forse non s’immagina che sta spalancando ad una ‘rivoluzione’ non solo ideologica. Perchéil, lo trascina fuori dalla propria comfort zone. Lo spinge a osare ulteriormente. ad essere verticale (nel 4-2-3-1 che sa di 4-4-2 in fase di non ...

infoitsport : PRIMA PAGINA IL MATTINO - La scossa di Osimhen, il Napoli parte forte. Insigne: 'Victor come Cavani' - OdeonZ__ : Osimhen, senti Mertens: 'Victor sì che fa la differenza' - MundoNapoli : Victor Osimhen su Twitter: “Buona vittoria a Parma” - allgoalsnapoli : Il Corriere dello Sport di oggi nella sua edizione Campania apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Parma… - FaiSempBurdell : @raffamuffin Allora è come noi! È uno di Noi! Victor Clipper Osimhen M'o'ddà, malamente -