Vicenza, incendio nel palazzo: intera famiglia si getta dal terzo piano (Di lunedì 21 settembre 2020) In provincia di Vicenza, esattamente a Schio, una famiglia si getta dal terzo piano di un appartamento: l’incendio non lascia altra scelta. Brutto episodio nel cuore della notte in quel di Vicenza, esattamente a Schio comune della stessa provincia vicentina. Ancora una volta parliamo d’incendi nei palazzi d’appartamento. Le fiamme di un palazzo hanno cominciato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) In provincia di, esattamente a Schio, unasidaldi un appartamento: l’non lascia altra scelta. Brutto episodio nel cuore della notte in quel di, esattamente a Schio comune della stessa provincia vicentina. Ancora una volta parliamo d’incendi nei palazzi d’appartamento. Le fiamme di unhanno cominciato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

arpaveneto : RT @arpaveneto: #incendio #MontebelloVicentino stamattina il sopralluogo #Arpav per garantire riapertura scuole locali in sicurezza?????? @Gio… - lucamarchesi9 : RT @arpaveneto: #incendio #MontebelloVicentino stamattina il sopralluogo #Arpav per garantire riapertura scuole locali in sicurezza?????? @Gio… - FF_AAediPolizia : RT @vvfveneto: #14settembre 19:30 #Vicenza, #incendio di un locale magazzino nel seminterrato della galleria Crispi. #Vigilidelfuoco con d… - Cocco060477 : RT @vvfveneto: #14settembre 19:30 #Vicenza, #incendio di un locale magazzino nel seminterrato della galleria Crispi. #Vigilidelfuoco con d… - HTO_tv : RT @vvfveneto: #14settembre 19:30 #Vicenza, #incendio di un locale magazzino nel seminterrato della galleria Crispi. #Vigilidelfuoco con d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza incendio Schianto frontale tra auto, poi l'incendio: due morti Il Giornale di Vicenza Si lanciano dal terzo piano per sfuggire a fiamme, 3 feriti nel Vicentino

Padre, madre e figlio di appena un anno sono rimasti feriti a Schio (Vicenza) per un incendio divampato nel loro appartamento al terzo piano di un condominio. All'arrivo dei vigili del fuoco i tre si ...

Principio d'incendio nell'azienda di trattamento rifiuti

VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via della Scienza a Castelgomberto all’interno di un’azienda di trattamento rifiuti cartacei per un principio d’incendio, divampato dura ...

Trump in California, scontro sugli incendi e il clima

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Padre, madre e figlio di appena un anno sono rimasti feriti a Schio (Vicenza) per un incendio divampato nel loro appartamento al terzo piano di un condominio. All'arrivo dei vigili del fuoco i tre si ...VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via della Scienza a Castelgomberto all’interno di un’azienda di trattamento rifiuti cartacei per un principio d’incendio, divampato dura ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...