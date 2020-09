Viaggio nel sud-est dell’Islanda: la calotta di ghiaccio del Vatnajökull vista dallo Spazio [FOTO] (Di lunedì 21 settembre 2020) Con questa immagine estiva acquisita il 6 luglio 2019, la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra la calotta di ghiaccio del Vatnajökull, nel sud-est dell’Islanda. Con una copertura di circa 8.400 km quadrati, pari a tre volte le dimensioni del Lussemburgo, il Vatnajökull non solo è classificato come il più grande ghiacciaio d’Islanda, ma anche come il più grande d’Europa. Con uno spessore medio del ghiaccio di circa 900 metri, la calotta di ghiaccio presenta circa 30 ghiacciai di sbocco – molti dei quali si stanno ritirando a causa dell’innalzamento delle temperature. I più importanti ghiacciai di sbocco del Vatnajökull includono il Dyngjujökull a nord, il Breiðamerkurjökull, e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Con questa immagine estiva acquisita il 6 luglio 2019, la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra ladidel Vatnajökull, nel sud-est dell’Islanda. Con una copertura di circa 8.400 km quadrati, pari a tre volte le dimensioni del Lussemburgo, il Vatnajökull non solo è classificato come il più grande ghiacciaio d’Islanda, ma anche come il più grande d’Europa. Con uno spessore medio deldi circa 900 metri, ladipresenta circa 30 ghiacciai di sbocco – molti dei quali si stanno ritirando a causa dell’innalzamento delle temperature. I più importanti ghiacciai di sbocco del Vatnajökull includono il Dyngjujökull a nord, il Breiðamerkurjökull, e ...

fattoquotidiano : Viaggio nel bosco di Rogoredo, il buco nero di Milano. La docuserie Avamposti racconta la piazza di spaccio più gra… - borghi_claudio : @No_Islam_ @gorlachance @martina7718 Boh: io lavoravo nel privato, il mio stipendio era assai più alto, avevo auto… - Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - robertoanino : RT @ENIT_italia: Ti amo Italia - ENIT e Ferrero insieme per un viaggio nel Belpaese in un'edizione speciale dei vasetti di #Nutella Dal 12… - CarmelaCusmai : RT @artdielle: Ad inaugurare la nuova collana green 'This Land' di @edblackcoffee è #AntropologiaDelTurchese (traduzione e prefazione di Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nel La Cantiga de la Serena: viaggio nel Mediterraneo raccontando la sorte Corriere di Taranto Al museo civico di Diano Marina le Giornate Europee del Patrimonio 2020: “Il Dianese al tempo degli antichi liguri e dei romani”

Sabato 26 e domenica 27 il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio (GEP) / European Heritage Days” 2020, aventi quest’anno come tema “Imparare per ...

Video Snapchat | si sporge dal finestrino e cade | tragedia sfiorata

Una donna si diverte nel realizzare un video su Snapchat, ma di colpo perde l’equilibrio e cade. La polizia documenta tutto quanto. Gira un video su Snapchat sporgendosi dal finestrino dell’auto, ma p ...

Battisti (Fs): la pandemia ci costringe a ripensare i trasporti

Intanto la ministra De Micheli annuncia uno stanziamento da 40 milioni per lo sviluppo della cantieristica navale nel porto di Ancona “Il post Covid è una straordinaria occasione di discontinuità, dob ...

Sabato 26 e domenica 27 il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio (GEP) / European Heritage Days” 2020, aventi quest’anno come tema “Imparare per ...Una donna si diverte nel realizzare un video su Snapchat, ma di colpo perde l’equilibrio e cade. La polizia documenta tutto quanto. Gira un video su Snapchat sporgendosi dal finestrino dell’auto, ma p ...Intanto la ministra De Micheli annuncia uno stanziamento da 40 milioni per lo sviluppo della cantieristica navale nel porto di Ancona “Il post Covid è una straordinaria occasione di discontinuità, dob ...