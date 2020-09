Viaggi in Francia, tampone obbligatorio per chi rientra in Italia (Di lunedì 21 settembre 2020) Firmata l’ordinanza del ministro Speranza: chi entra in Italia da alcune zone della Francia deve sottoporsi a tampone La Francia che supera ormai quasi giornalmente i 13 mila casi di coronavirus mette paura. Così dopo averne avanzato l’ipotesi nei giorni scorsi oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con cui obbliga tutte … Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) Firmata l’ordinanza del ministro Speranza: chi entra inda alcune zone delladeve sottoporsi aLache supera ormai quasi giornalmente i 13 mila casi di coronavirus mette paura. Così dopo averne avanzato l’ipotesi nei giorni scorsi oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con cui obbliga tutte …

La maggior parte della Francia metropolitana è "zona rossa" per l'epidemia di Covid-19. Cinquanta i dipartimenti classificati come "zona di circolazione attiva" del virus. La classificazione, legata a ...

