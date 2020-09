Veneto, Zaia vola al 75%: è il nuovo record assoluto (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore Luca Zaia ha ottenuto quasi il 75% dei voti in Veneto alle Regionali. Così supera il record di consensi di De Filippo nel 2005 Un successo ancora più netto di quanto non fosse pronosticato alla vigilia. In Veneto, Luca Zaia è stato praticamente il dominatore assoluto. Il successo era già scontato alla vigilia, ma è importante come quest’ultimo sia stato raggiunto. Infatti, il governatore del Veneto ha raggiunto quasi il 75% dei voti per le elezioni regionali. Percentuale da record. Lo stesso, infatti, ha superato il primato precedentemente imposto da Vito De Filippo (Partito Democratico), che nel 2005 in Basilicata ottenne il 67%. Mai nessuno, dunque, nella storia della Repubblica italiana, ha ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore Lucaha ottenuto quasi il 75% dei voti inalle Regionali. Così supera ildi consensi di De Filippo nel 2005 Un successo ancora più netto di quanto non fosse pronosticato alla vigilia. In, Lucaè stato praticamente il dominatore. Il successo era già scontato alla vigilia, ma è importante come quest’ultimo sia stato raggiunto. Infatti, il governatore delha raggiunto quasi il 75% dei voti per le elezioni regionali. Percentuale da. Lo stesso, infatti, ha superato il primato precedentemente imposto da Vito De Filippo (Partito Democratico), che nel 2005 in Basilicata ottenne il 67%. Mai nessuno, dunque, nella storia della Repubblica italiana, ha ...

