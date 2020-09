Veneto prima proiezione | Zaia irraggiungibile al 73 | 5% Liguria | Toti al 53 | 5% | Sansa 39 | 5

sole24ore : Blog | Tiziana Lippiello, prima rettrice università Ca' Foscari e del Veneto - TgrVeneto : Ha sconfitto al ballottaggio la professoressa Monica Billio. Si tratta della prima donna rettore eletta da un'unive… - MicheleAnnibale : RT @Apndp: #regionali2020 prima proiezione candidati #m5s 'motore della legislatura' (dixit #Crimi ????) #toscana 6.10 #marche 11.00 #Puglia… - clabianchicla : Desidero ricordare che il caso Galan non ha insegnato nulla a mezzo Veneto. O forse il caso Galan è un modello pe… - Rog_2 : RT @Apndp: #regionali2020 prima proiezione candidati #m5s 'motore della legislatura' (dixit #Crimi ????) #toscana 6.10 #marche 11.00 #Puglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto prima

La paura del Coronavirus non ha fermato l’affluenza alle urne – Si vota anche oggi fino alle 15, poi lo spoglio: prima il referendum e poi le Regionali e domani le Amministrative Dalle 7 di questa mat ...Swg ha elaborato per la maratona elettorale di La7 anche i dati sulle prime proiezioni riguardanti il voto in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Le prime proiezioni sulle elezioni ...ROMA. I primi dati diffusi dal Viminale dicono che alle 23 l'affluenza per referendum costituzionale ed elezioni regionali, è vicina al 40 per cento. Sono, va detto, ancora dati parziali. Alle 19 per ...