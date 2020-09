Vasto incendio ad Andria: il sindaco invita i cittadini a chiudere le finestre (Di lunedì 21 settembre 2020) Andria - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un deposito ad Andria, non distante dal centro abitato. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Barletta, Molfetta e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020)- Undi vaste proporzioni sta interessando un deposito ad, non distante dal centro abitato. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Barletta, Molfetta e ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - nzingaretti : Siamo con il cuore ad #Ancona che sta fronteggiando un vasto incendio nel porto. Per fortuna non piangiamo vittime.… - MaristinaG : RT @LaGazzettaWeb: Vasto incendio ad Andria: il sindaco invita i cittadini a chiudere le finestre - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Vasto incendio ad Andria: il sindaco invita i cittadini a chiudere le finestre -