Valle d' Aosta | boom Lega | primo partito al 20-24%

(Di lunedì 21 settembre 2020) Martina Piumatti Secondo i primi exit poll ind'laè ilcon il 20-24%. Affluenza alle urne in crescita: 68,38% Anche ind’è iniziato alle 15 lo spoglio delle schede che determinerà la nuova composizione del consiglio regionale. Secondo ilexit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, come riportato da Adnkronos, alle elezioni ind'è in testa lacon il 20-24%, con una copertura del campione stimata dell'80%. Netto, dunque, lo stacco rispetto ai partiti e alle coalizioni che inseguono, con l'Unione Valdotaine del governatore in carica Renzo Testolin ferma all'11%. Il Movimento 5 Stelle è ...

Alle ore 15 di oggi lunedì 21 settembre ovvero alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali e comunali, in Valle d'Aosta ha votato complessivamente il 70,5% degli aventi diritto su un totale di ...Ergastolo per Giuseppe Facchinieri, 59 anni, per Giuseppe Chemi (59) e per il 44enne aostano Roberto Raffa, tutti accusati di omicidio in concorso e associazione di tipo mafioso. Dieci anni di carcere ...Nel pomeriggio di domenica 20 settembre 2020 l’affluenza ai seggi per il referendum e le elezioni in sette regioni è più che raddoppiata. Se alle 12 era del 12,35%, alle 19, secondo i dati del Viminal ...