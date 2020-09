Valentino Rossi-Petronas, annuncio a Barcellona? (Di lunedì 21 settembre 2020) La telenovela di Valentino Rossi ed il team Petronas potrebbe avere a breve un finale: infatti, le fonti riportano un possibile annuncio già in questo weekend a Barcellona. Il nove volte campione del mondo, dopo aver smentito in tutte le salse le voci di ritiro, ha raggiunto un accordo con la squadra satellite di Razlan Razali, e si prepara a comunicarlo in questi giorni. Il contratto è di un anno. Come già annunciato a gennaio, Rossi avrà una Yamaha ufficiale al 100%, con il supporto diretto della casa madre. Valentino Rossi, annuncio con Petronas, e poi il ritiro Finisce così un tira e molla che durava da mesi, e che ha lasciato adito a mille speculazioni. Perché ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) La telenovela died il teampotrebbe avere a breve un finale: infatti, le fonti riportano un possibilegià in questo weekend a. Il nove volte campione del mondo, dopo aver smentito in tutte le salse le voci di ritiro, ha raggiunto un accordo con la squadra satellite di Razlan Razali, e si prepara a comunicarlo in questi giorni. Il contratto è di un anno. Come già annunciato a gennaio,avrà una Yamaha ufficiale al 100%, con il supporto diretto della casa madre.con, e poi il ritiro Finisce così un tira e molla che durava da mesi, e che ha lasciato adito a mille speculazioni. Perché ci ...

