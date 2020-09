Valentina Bellè addio alla lunga chioma | il nuovo look sorprende | «Jeff Buckley al femminile»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) AncheBellè cede al fascino del long bob che va tanto di moda, un taglio che è appena più lungo del classico carré e che può essere mosso, liscio, con ciuffo laterale o frangia. L’attrice, nota al grande pubblico per aver recitato in fiction come ‘Grand Hotel’, ‘I Medici’ e ‘Sirene’, tutte in onda su Raiuno, ha pubblicato una foto presa da uno shooting professionale, che la mostra con il. La 28enne veronese dicericcia: un drastico cambiamento. Bolle in pentola qualcosa? Tra gli ultimi impegni in tv per l’attrice la serie su Raidue ‘Volevo fare la rockstar’, che ha riscosso parecchio successo. In uno dei suoi film ...