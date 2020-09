Vaccino antinfluenzale | in Emilia-Romagna si parte il 12 ottobre

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Partirà il prossimo 12 ottobre la campagna vaccinale contro l’influenza in Emilia-Romagna, in anticipo di due settimane rispetto all’anno scorso, anche per semplificare diagnosi e gestione dei casi sospetti di covid. Per questa stagione il siero sarà gratuito a partire dai 60 anni. La Regione ha già acquistato 1,2 milioni di dosi, il 20% in più rispetto alla scorsa stagione, a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore 20% in caso di bisogno. Il vaccino potrà essere somministrato in qualsiasi momento della stagione influenzale, spiega la Regione, anche se il cittadino si presenterà in ritardo, cioè oltre il 31 dicembre.